新冠肺炎: 台增1宗境外輸入個案　菲籍女到台工作後確診

台灣的中央流行疫情指揮中心周一（14日）召開記者會，發言人莊人祥公布新增1宗新冠肺炎境外輸入個案，累計確診人數增至499宗。一名20多歲菲律賓籍女子，在上周四（10日）從菲國入境台灣工作後證實確診，正接受住院隔離。

指揮中心表示，女子上周四入境時並未出現症狀，由機場檢疫人員安排採檢後，前往集中檢疫所檢疫，至周一證實確診。莊指出衞生單位已掌握個案同班機接觸者共17人，其中12人為前後二排旅客，均列為居家隔離對象；5人為機組人員，列為自主健康管理對象。另外，女子早前曾在菲國接觸過10名即將到台工作的勞工，當局已確認名單，已入境者全部列為居家隔離對象。

另外，台灣前副總統陳建仁接受美媒訪問時，與國際分享台灣的防疫經驗。陳指出台灣防疫有成，有賴密切追蹤接觸者、選擇性隔離和保持社交距離。陳又認為大舉封城並非防範病毒擴散最佳措施。陳又指控在疫情爆發初期，武漢醫院僅照護重症患者，忽視症狀輕微的感染者，導致社區感染，讓疫情擴散。陳強調若然大陸政府今年初能將疫情如實通報世界衞生組織，世界各國就不會遭受如此大的衝擊。