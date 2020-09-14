軍媒首披殲20戰力　零損傷「擊落敵機」17架

解放軍王牌戰機殲20服役多年，由於從未在戰場上亮相，外界對其真正戰力一直存疑。內地軍媒《解放軍報》周一（14日）頭版刊登文章《「空中王牌」今朝尖刀更鋒利》，首次披露了殲20戰機的真實戰力，在兵力明顯處於劣勢下，仍以零損傷「擊落」17架「敵機」。另東部戰區披露，火箭軍某部近日展開了「子夜突擊演練」。

據報道，被視為「攻台主力」的東部戰區空軍航空兵某旅「王海大隊」早前展開一場模擬空中對抗，駕駛新型改裝戰機飛行時間僅約100小時的年輕機師陳鑫浩，面對多批「敵機」攔截，與戰友靈活協同，成功「擊落敵機」17架。分析指出，「王海大隊」是解放軍首個整建制換裝第四代戰機殲20的作戰部隊，故陳鑫浩駕駛的必然是殲20戰機，而對手很可能是解放軍第三代戰機。

分析又指，殲20戰機面對第三代戰機取得17比0的交換比實屬正常，按世界各國使用四代戰機的普遍經驗而言，即使是三代半戰鬥機在對抗四代機時，也難以招架。其中美國F22猛禽戰機就曾在為期1星期的演習中，模擬「擊落」了144架美軍三代戰機，自身同樣卻無一折損。

此外，東部戰區微信公眾號同日發文披露，火箭軍某部近日展開「子夜突擊演練」，該部數個發射單元在漫天星辰之下，風馳電掣般開往作戰地域。在指揮員的精確指揮下，官兵快速展開精準操作，立即發射數枚導彈，對預定目標發起了多輪火力打擊。