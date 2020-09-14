新冠肺炎︰熔噴布利潤僅剩7%　口罩廠商謀求轉型

新冠肺炎爆發初期，內地防護物資短缺，其中醫療口罩更是「一罩難求」，導致口罩原材料「熔噴布」價格急升，促使大量廠商投入生產的行列。惟近期內地疫情漸趨穩定，熔噴布和防疫布料供過於求，內媒報道，愈來愈多廠商尋求轉型，其中部分廠商更改為生產養老產品。

多間某熔噴布廠商指出，熔噴布訂單的巔峰期在今年3月下旬至4月上旬，有工廠改裝了原有機器，要求員工更24小接力熬夜生產，有工廠熔噴料日產能高達20噸；惟至4月中旬以後，訂單大幅減少，不少工廠已考慮轉產。同樣，隨着需求減少，熔噴布的價格也明顯下跌，利潤率嚴重縮水。其中一名廠商稱，每噸熔噴布的成本約2.8萬（人民幣，下同，約港元），訂單高峰期時，每噸市場價達50萬元，惟目前只有3萬元，利潤率約7%左右。

報道指，防疫物資訂單目前呈現「外熱內冷」的格局，出口防疫物資的廠商盈利情況比單純內銷的企業較好。然而，此前出口防疫物資「零門檻」，導致質量參差不齊，國家隨後制訂嚴格資質標準後，規定醫療器械企業才能出口，令不少廠商無法經營。

有廠商直言，防疫物資行業現時已供遠大於求，虧本的企業佔絕大多數，惟因前期投資數百萬元購買設備，不生產如同廢鐵，故未來仍會生產熔噴布。也有廠商分析各大電商平台大數據後，轉型生產養老產品。一家位於西南省份的口罩工廠副廠長稱：「老年人市場巨大，毛利都是40%左右。不過，暫時決定轉型產品先做內銷，還沒有考慮外銷。」

有專家估計，防疫物資行業在今年下半年會處於微利情況，由於因工廠早已有準備，政府也會儲備防疫物資，即使秋冬季出現第二波疫情，不會再出現早前貨源緊缺、價格暴漲的情況，價格稍微上漲，從整體來看，市場需求已經進入常態。