妻失蹤3年另組家庭　丈夫促離婚否則提告

安徽滁州市鳳陽縣男子小丁（化名），近日在網上影片平台發現3年前離家失蹤的妻子小鄭的身影，但對方已另組家庭，甚至育有一名2歲多的孩子。他多番追查終聯繫上妻子，但她堅拒透露身在何處。小丁表示，希望對方露面與他離婚，否則將控告她重婚罪，「到時候別怪我無情」。

兩人12年前在浙江溫州打工時相識相戀，之後更結婚生子，惟他發現妻子經常與另一名男子談電話，追問下對方坦承出軌。他當時決定原諒，「第一次犯錯就算了，看在孩子的面子上原諒了她」。直至2017年，小鄭聲稱外出打麻雀，最終徹夜未歸；他曾報警及聯絡女方父母，但3年間杳無音信。

直至近日，小丁在影片平台上發現妻子發布片段，大多與一名陌生男子及一名孩子拍攝，內容以逛商場及在家中生活為主，「她的孩子都兩歲多了，估計走了1年多就生了小孩」。他之後曾聯繫妻子，對方答應會離婚，但始終沒有透露自己身在何處，之後更加失聯。

小丁通過多條片段，判斷妻子可能生活在合肥保利廣場附近，於是多次到廣場埋伏等待對方出現。他日前接受內地傳媒訪問，希望透過媒體公開事件，要求對方支付撫養費，精神賠償費用則可以商量，又指妻子若不離婚，孩子亦無法辦理戶口手續，「你（小鄭）要是不跟我過了，就回來跟我離婚」。