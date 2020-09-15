廣東女子遠嫁泰國　慘遭丈夫殺害藏屍行李箱

33歲的廣東籍女子小莉（化名），去年與在泰國居住的台籍男子盧某「領證」結婚，後來更誕下一子。原以為二人婚姻美滿，未料小莉的遺體在今年初，被發現在春武里府班海灘上的一個黑色行李箱裏，當地警方事後以殺人毀屍滅迹罪起訴盧某。據死者代理律師透露，盧曾向小莉親友多次借錢，二人的結婚證更被發現是造假。案發8個月後，案件將於周三（16日）在泰國正式開庭審理。

案發於今年1月10日，小莉的屍體被發現時，其手腳被綁，頭部被黑色塑料袋蒙住，身體呈蜷縮狀態，藏屍於黑色行李箱內。在警方審訊下，盧某承認早在1月6日，購買一把34厘米長的刀、膠布等作案工具，並租賃行兇場地和單層度假房。他當晚以準備孩子簽證為由，將小莉騙此公寓並將她殘忍殺害。泰國檢方遂於4月3日，以殺人毀屍滅迹罪等向法院提起刑事立案。

死者父母的代理律師近日向內媒透露，小莉前年1月往泰國旅行期間認識盧某，兩人年底由微信好友發展成戀愛關係。至去年2月，小莉發現懷有身孕，不顧父母反對與男友在泰國「領證」結婚。惟盧某期間多次向女方親友騙取大量錢財，由小莉幫其還錢。小莉被害當晚，欲回到泰國要求盧還債，雙方疑因金錢糾紛及孩子戶籍問題發生爭執。

但在小莉出事後，其好友才發現，兩人的「結婚證」竟是假的，質疑小莉當時簽字、證婚等流程都是偽造。案發後，小莉的父母痛不欲生，只希望盧某被判處死刑，代理律師表示，將盡一切努力，讓被告處以最嚴厲懲罰。