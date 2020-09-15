甲骨文證與TikTok母公司達協議　成為信任技術夥伴

美國科企甲骨文（Oracle）周一（14日）證實，已經和TikTok母公司字節跳動達成協議，由甲骨文作為TikTok在美的「信任技術夥伴」，但這項交易尚須獲得美國政府同意。而美國財長姆紐欽同日較早時已向美國財經頻道CNBC指，美國政府已收到甲骨文提出收購TikTok美國業務的提案，將交由美國外商投資審查委員會審核，而交易最遲必須於下周日（20日）完成。

甲骨文在聲明中指，甲骨文證實姆紐欽的說法，甲骨文是字節跳動呈交給財政部提案的一部分，將擔任信任技術夥伴。美國政府以國家安全為由，要求北京字節跳動出售TikTok美國業務，字節跳動公司已拒絕了軟體巨擘微軟提出的收購提案。

《華爾街日報》引述知情人士指，TikTok將宣布甲骨文公司為在美的信任技術夥伴，這筆交易不會是賣斷式出售。知情人士透露，下一步視乎白宮與美國外商投資審查委員會會否核准這筆交易；買賣雙方相信，這樣的處理已能滿足屢次質疑數據安全的美國政府。

早前被指與微軟合作洽購TikTok的沃爾瑪，周日（13日）發聲明指仍有興趣投資TikTok，繼續與字節跳動商討及其他有興趣的公司商討，明白任何獲批交易必須滿足所有法規及國家安全考慮。