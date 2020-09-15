商家疑公廁前挖陷阱坑遊客　拖車費高達3000人民幣

甘肅敦煌有多個著名旅遊景點，吸引不少遊客自駕遊。惟近日有網民爆料，當地一條高速公路附近，竟出現「專坑遊客的公廁」，不少遊客駕車途經該處欲上廁所時，車輛都會陷入沙坑，只能高價委託附近店家幫忙拖車。該網民更稱，他當時欲上前幫忙時，竟遭店家百般阻撓，懷疑沙坑是店家設的局。目前，當地部門已介入調查。

網紅旅遊博主「小粉攤旅行」透露，他上月初駕車途經G215國道阿克塞與敦煌交界時，發現一輛白色露營車陷在沙堆中，遂打算上前幫忙，卻遭附近沙漠旅遊項目的店家阻撓。從其上載的短片可見，一名身穿白色上衣的男子不但把博主已綁好的拖車繩拔掉，更要求他離開，更表示「我這個地方不是誰想來拖就能拖的，你有救援證沒有？」露營車車主質疑︰「既然他在這讓他幫我拖一下不行嗎？你為甚麼要攔着他？」白衣男隨即心虛，指要等老闆來再說。

博主其後從露營車車主口中得悉，白衣男是附近店家的職員，聲稱要2輛車才能把露營車拖出來，且收費達3000元（人民幣，下同，約3454港元）。博主事後發現，陷車不遠處有一間公廁，懷疑是一個騙局，以公廁作誘餌，讓其他路過上廁所的遊客的車輛陷入沙坑，再收取高額拖車費，避過一劫的遊客則改收每人3元（約3.4港元）的公廁費用。

內媒記者其後展開調查，並從另一名遊客林女士口中得知，她今年7月初在同樣地點遭遇「套路拖車」。當時她與朋友從西寧租車自駕遊前往敦煌途中，找了很久都沒有廁所，好不容易看到路邊有公廁，於是從公路拐下來，結果車輛就陷入沙中。由於旁邊就是沙漠旅遊項目的店家，她向店家求助，期間白衣男不斷向她推銷遊玩項目。最終，她支付了400元（約460港元）參加遊玩項目，店家才把其車輛拖出來，然後再將公廁鎖匙交給她。