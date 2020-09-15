漢語教學風波持續　5公務員被撤職

內蒙古政府推行漢語（普通話）教學，引起民眾示威抗議。當地政府部門周日（13日）先後通報，5名公職人員因不服從政府部署而被撤職，當中包括3名教師。另自治區黨委副書記、自治區主席布小林，周日前往錫林郭勒盟，調研推進國家統編語文教材使用情況，強調時代在前進，民族教育也要與時俱進。

內蒙古東烏珠穆沁旗紀委監委周日通報，東烏旗教育局決定，對拒不執行國家通用語言文字工作相關政策，至今未送子女到校上課的3名教師作出停職處理。旗教育局將在紀檢監察機關的指導下，追究上述教師的紀律責任。

另道特淖爾鎮巴音圖嘎嘎查的村黨支部委員會和村民委員會，有兩名成員因被指至今未送子女到校上課，且不服從鎮黨委、政府的統一部署，拒不參加相關工作會議，嚴重影響嘎查正常工作。兩人分別被免去和被建議免去其職務，旗紀委監委同日決定對上述2人立案審查調查。

此外，布小林周日先後來到錫林郭勒盟蒙古族中學、錫林浩特市蒙古族小學，了解學生學習、校園管理和國家統編教材使用情況，又與教師、教育工作者代表座談交流。她指出，少數民族學生學好國家通用語言文字，對接受現代科學文化知識、就業、融入社會十分有利。各地區各部門要堅定堅決落實黨中央、國務院關於民族語言授課學校推行國家統編教材的決策部署，並弘揚「模範自治區」的優良傳統，營造良好的輿論氛圍和社會環境。