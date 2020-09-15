台男騎共享單車直闖公路　最高罰款6000新台幣

台灣近日有網民爆料，台北市有一名「超狂眼鏡哥」，日前租借了共享單車Youbike後，竟直踩闖入國道（台灣的幹線公路），在路中央行駛將近3公里，全程被車上民眾拍下。他直接有警員到場引導才離開，警方表示，男子的行為最高可被罰款6000元（新台幣，下同，約1600港元）。

該名網民上周六下午在Facebook專頁《爆料公社二社》發出一則短片，地點位於國道一號的內湖交匯處路段。一名身穿灰色上衣、戴着耳機的男子，悠閒地穿梭在國道上，更大搖大擺的騎在中線車道，彷彿沒發覺自己騎在錯誤的地方。

台媒報道指，國道警察於當日下午接獲通報，並立即在國道上尋獲該名男子的身影，也協助將其引導至汐止交匯處離開。而該男子的行為也已觸法，警方依道路交通管理條例對其開罰3000（約800港元）至6000元不等的罰鍰。

影片曝光後，網民均紛紛幽默回應，「在這騎比較涼爽」、「Ubike沒有極限」、「原來現在除了紅黃白牌機車想上高速公路，連沒有牌的也想上來了！」、「這樣騎單車上高速很危險耶」、「用生命騎Ubike的大叔」。