法院查封36輛汽車遭海關私放　債權人索賠16年無果

遼寧大連市某企業負責人柳忠山，17年前借給李姓商人970萬人民幣（約1118萬港元），惟後者因涉嫌犯罪被判刑。柳向法院起訴追還借款後，李男名下存放在大連海關保稅區的36輛入口房車被予以查封。未料，車輛未經解封下被放走由案外人提取，導致柳贏了官司卻無財產可執行。大連海關周一（14日）回應，將依法依規履行賠償義務，追究相關人員責任。

柳忠山在2003年，將上述自有資金借給經營汽車貿易公司的李男，李被判刑後，柳向大連市經濟技術開發區法院和市中級法院起訴李及其名下公司，要求償還全部借款。兩級法院判決李需償還債務，並於2004年9月8日查封其公司在大連保稅區海關，存放的36輛凌志進口轎車，作為執行判決的訴訟保全。

詎料，車輛居然從查封當天至同年12月2日，由案外人江蘇美達國際技術貿易有限公司（下稱蘇美達公司）陸續提走。大連中院事後裁定，海關需就事件承擔賠償責任，但至2005年11月，中院先後三次致函海關，要求將查封的上述車輛予以追回，但始終無果。

2008年3月4日，大連海關將蘇美達公司告上法院，稱後者當時提供書面保證，聲明車輛是其真正物權所有人，應向柳賠償相關費用，並於一審獲勝訴。但蘇美達公司事後上訴，省高院認為涉案車輛的權屬認定，不應作為本案的審理範圍，遂撤銷一審判決，並指事因海放行涉案車輛，蘇美達公司提走涉案車輛並不具違法性，應由前者向申請執行人承擔賠償責任。惟大連海關不服，向最高人民法院申請再審，至2016年10月30日被駁回。

案件輾轉16年，即使法院認定大連海關需承擔相應賠償，但柳忠山仍未獲得債款。本月9日，柳委託他人再次致電大連中院，相關負責人表示，案件確實還在大連中院至今未執行，「也沒有承辦人了，在檔案室裏放着」。他表示，近日會找大連中院再次聯繫溝通，如果還沒辦法執行，再向上級法院反映。而大連海關周一在其官方微博回應，指黨委高度重視事件，將在此前已啟動賠償工作基礎上履行賠償義務。