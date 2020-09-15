田螺車河流直排水泥　恐污染生活水源

山西晉中市一輛俗稱「田螺車」的混凝土攪拌車，近日被揭將水泥直排到瀟河支流，而車身印有「山西路橋集團」字樣。該市壽陽縣環境保護局監察大隊工作人員周一（14日）指，已立案查處事件，水質檢測結果尚未出爐。晉中市生態環境局壽陽分局指，涉事司機已被解僱，將依法罰款20萬元人民幣（約23萬港元）。

工作人員表示，上周接獲市民舉報，本月4日發現一輛田螺車停在河頭一號橋澆鑄橋墩，司機擅自將廢料倒入瀟河支流木瓜河河道內，該局工作人員事後協同松塔鎮工作人員，到河頭村大橋調查。壽陽縣人民政府官網顯示，該支流屬壽陽縣松塔水庫的上游階段，水庫位於汾河主要支流瀟河主流松塔河上，壩址在壽陽縣西草莊，是以城市生活與工業供水、灌溉為主，兼顧發電的綜合利用大型水庫。

晉中市生態環境局壽陽分局局長張愛軍指，正常狀態下，田螺車應將罐內廢料運返指定場所作沉澱處理；車身印有山西路橋集團，但管理是由第三方壽陽縣盛遠商貿有限公司負責。他表示，該局案件審理委員會周日（13日）完成內審，將依《中華人民共和國水污染防治法》第85條第4款作出相應處罰。