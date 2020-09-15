施壓家長令學生到校上課　銀行威脅終止貸款

內蒙古新學年加強漢語教學的風波持續不休，續有消息指當地政府為求令學生回校上課，透過不同方式向地方官員、學校老師、家長和學生施壓，包括銀行向不送子女上學的客戶終止貸款。

據網傳一份下款爲「阿巴嘎旗國家通用教材相關工作指揮部」的文件顯示，當局要求從周一（14日）起至周三（16日），各蘇木鎮黨委、政府組織轄區學生按時到校報到，周三要求達到100%到校率。當局將根據所有學校學生到校上課率排名，淘汰到校率最低的蘇木鎮官員，並對該鎮黨政領導班子集體問責。

文件又稱，國家通用教材相關工作指揮部將對所有學校的各個年級各個班級進行到校率排名，校率最低的班主任及教師將被取消三年評優和職級晉升，到校率最高的班主任及教師則可獲發獎金；正接受9年教育階段的學生如未按時到校，將被視爲疑似輟學，並追究法定監護人法律責任。

各旗（區）直接或相關單位負責統計單位內臨時聘用人員，必需在周一（14日）送子女上學，否則會被解僱。另對子女不上學的家庭，民政局將取消最低生活保障，財政局停發補貼，殘聯停發殘疾人補貼。