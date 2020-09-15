陝西前副省長受賄逾3566萬人民幣　判囚13年

陝西省前副省長陳國強受賄逾3566萬（人民幣，下同，約4131萬港元），案件周二（15日）在天津市第一中級人民法院公開宣判，陳受賄罪罪成，判囚13年，罰款300萬（約348萬港元）。陳當庭表示服從法院判決，不上訴。

法院審理查明，陳男在2006年至2018年利用擔任陝西省勞動和社會保障廳副廳長、省政府副秘書長、秘書長、副省長等職務上的便利，通過其他國家工作人員，為有關單位和個人在項目承攬、融資貸款、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過其親屬收受巨額財物。

法院認為，陳男的行為已構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，並為多人職務提拔、調整提供幫助，具有從重處罰情節。惟陳男具有自首、認罪悔罪、積極退贓、贓款贓物已全部追繳等情節，依法可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據悉，內媒曾表示陳與陝西秦嶺違建別墅事件有關。此事曝光後，多名該省高官接連受查及下台，當中省委前書記趙正永下台一事，更掀起該省官場地震。由於陳國強又與趙永正關係密切，故在陳被免去官職的消息傳出後，令外界相信與違建別墅一事有關。

現年68歲的陳國強是安徽宿州人，自1984年7月參加工作，曾擔任陝西省政府秘書長、秘書長、省勞動人事廳科員、副主任科員、副處長、處長、副廳長等職位。他自2018年1月30日當選為副省長，至2019年3月被免除職務。