台軍事專家質疑解放軍戰力　陸媒嘲井底之蛙

台灣有軍事專家近日表示，解放軍近年在內蒙古的朱日和軍事基地進行的60場實兵對抗訓練中，曾48次被扮演敵軍的「藍軍旅」打敗，又指藍軍旅是複製台軍的戰術和編制，「證明解放軍戰力沒有宣傳的那麼厲害」。不過大陸媒體隨即指出，該支藍軍旅其實是模仿美軍而組建，更批評該軍事專家的言論顯示其為「井底之蛙」。

據陸媒報道，解放軍在以往的軍事演習中逢戰必勝，扮演敵軍的藍軍只充當「陪練」的角色。但中共十八大後，解放軍在軍事訓練推動「訓為戰謀」的改革，並仿照美軍旅級戰鬥部隊打造藍軍旅。該部隊自2014年投入朱日和系列對抗軍演以來，面對作為紅軍參演的數十支解放軍精銳部隊，共取得32戰僅1負的戰績。藍軍旅的指揮官滿廣志，因此也成紅軍勢要「生擒」的目標。

大陸媒體稱，藍軍之所以能取得彪炳的戰績，原因是部隊模擬的目標，完全根據演習需求而安排。滿廣志受訪時曾表示，藍軍從作戰編組、陣地編程、力量配置，到作戰思想、作戰原則、行動要點，做到形神兼備。陸媒因此反駁，台軍家指這支藍軍旅的組建是複製台軍的戰術和編制，是完全站不住腳。

其次，公開報道顯示該支藍軍部隊在組建之初，裝備雖然並不先進，但從2016年起，該部隊開始接收96A主戰坦克、04A步兵戰車、PLZ-07式122毫米自行加榴炮等現代化裝備；在遠程火力方面，擁有81式122毫米輪式自行火箭炮和89式122毫米履帶式火箭炮；防空火力方面，擁有09式雙35高炮、紅旗17導彈；在空中力量方面，擁有直10、直19、米17、米171直升機。因此，台軍事專家指藍軍旅只有台軍同規模部隊8成的戰鬥力的說法，也是無稽之談。

另大陸官媒近日在Twitter 發布一段聲稱是戰機的訓練影片，畫面中疑似是殲11和蘇27的戰機先貼着地面飛行，再突然做出垂直爬升的高難度動作。不過有網民指出，片中顯示有站在跑道旁邊的男子，疑利用遙控器操控戰機，又指機戰發出的引擎聲有異，質疑片段造假。