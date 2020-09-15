美國務次卿傳訪台　民進黨立委：倘成事代表台美重建供應鏈

台媒早前報道，負責經濟增長、能源和環境事務的美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）將於周四（17日）至周六（19日）訪台，並主持「台美經濟與商業對話」，惟台灣的總統府日前表示，雙方正在磋商。對此，有民進黨立委近日指出，克拉奇訪台一旦成事，即代表台美重建經貿合作和供應鏈。

針對「台美經濟與商業對話」，台灣的經濟部長王美花曾指，可望與克拉奇針對5G、半導體、印太戰略、供應鏈等進行討論。雖然台灣的外交部早前已指，不證實克拉奇的訪問行程，不過民進黨立委王定宇周日（13日）在Facebook稱，克拉奇訪台成事的話，代表台美關係快速升溫，至於台灣是否加入由克拉奇負責、美國主導的新聯盟「經濟繁榮網絡」（Economic Prosperity Network），屆時也是觀察重點。

另一方面，英媒周一（14日）引述台灣智庫「中華經濟研究院」副研究員徐遵慈報道，《台美貿易暨投資架構協議》（TIFA）自美國總統特朗普上任至今仍未復談，惟台灣日前決定開放進口美豬與美牛，應有助雙方迅速恢復磋商。徐遵慈又指，台灣希望藉着開放美豬和美牛，從而打開無法簽署自由貿易協定（FTA）或參與區域合作的僵局。

至於大陸外交部發言人汪文斌日前已就克拉奇或將訪台一事時回應，敦促美方停止一切形式的美台官方往來，以免嚴重損害台海和平穩定等。