特朗普對2000億美元華貨徵關稅　世貿裁定違國際法

中美關係緊張之際，世界貿易組織周二（15日）裁定，美國特朗普政府對2000億美元（約1.56萬億港元）的中國貨加徵關稅違反該組織的規定。華府暫未回應，未來60天可提出上訴；中國商務部對世貿作出客觀及公正裁決表示讚賞。

這是世貿首次就特朗普對外國加徵的關稅作出裁決，該組織一個由3名貿易專家組成的小組表示，華府2018年對中國貨加徵關稅，沒有證明實施有關措施屬於臨時合理。雖然美國可在指定時間內向世貿提出上訴，但華府去年反對該組織上訴機構的新法官任命，令上訴機構無法運作。特朗普及白宮暫未回應裁決。

美國2018年根據《1974年貿易法》第301條款，單方面對中國貨加徵關稅，回應中方侵犯知識產權行為及強制技術轉移。中國商務部周二回應指，中方把美方單邊主義及貿易保護主義的錯誤做法，訴諸世貿組織爭端解決機制是維護自身合法權益，希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制。

美聯社報道，裁決理論上意味一旦相關程序完成，中國可向美國貨加徵報復性的關稅。特朗普上台後多次批評世貿對美國不公及偏袒中國，多次揚言退出。