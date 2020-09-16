趙克志出席上合組織安全會議　強調加強禁毒國際合作

國務委員、公安部部長趙克志，周二（15日）在北京出席上海合作組織常設安全會議視像會議，為將於11月舉行的上合組織領導人峰會作準備。趙發言時提到，要加強禁毒國際合作，開展緝毒聯合行動，應對互聯網涉毒、物流販毒、新精神活性物質制販濫用等犯罪問題。

趙克志表示，世界正經歷百年未有之大變局，面對新冠疫情下，地區面臨安全新威脅、新挑戰，各成員國需團結應對，克服疫情影響。就加強上合組織安全合作，他向組織成員國提出5點建議，除了前述的加強禁毒國際合作，保障共同利益；亦包括及時就地區安全形勢、打擊「三股勢力」和販毒等跨國犯罪、網絡安全等重大問題交換意見，最大程度凝聚各方共識，以創新合作方式保持戰略溝通。

他又建議要進一步樹立安全命運共同體意識，共同抵禦域外勢力滲透干涉，維護政權安全。另要加強打擊地區恐怖活動、網絡恐怖主義等合作，分享去極端化經驗做法，剷除恐怖主義滋生土壤，維護地區和平。最後是加強信息保護，確保網絡安全，堅持共建共享，深化網絡安全合作，兼顧安全發展研究，制定國際網絡空間行為規範。