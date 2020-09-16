不滿物業逼買停車位　居民送錦旗嘲諷

位於河南鄭州的南十里鋪社區，有居民因不滿物業突然要求他們購買停車位，周日（13日）成群結隊前往物業公司，向後者送上一面寫有「欺壓打人佔第一」的錦旗。惟兩名男子突然在半路搶走錦旗，後被居民抓住，被迫掛上錦旗站在物業辦公室門口示眾。

居民表示，小區有2000多個地下停車位，惟近期物業突然要求購買，一個車位5萬元人民幣（約5.7萬港元），且「不買不讓進」，導致業主被迫將車停在路面。有居民更批評涉事物業管理不稱職，區內環境衞生惡劣；他們認為，地下車庫屬安置小區的配套設施，不應該出售，更不應逼業主購買，終想到送錦旗作為一種諷刺式抗議。

據當日片段顯示，大批居民敲鑼打鼓向涉事的鑫苑物業公司走去，惟期間發生上述小插曲。事後，可見到搶錦旗的兩名男子掛上錦旗，站在物業辦公室門口，旗上寫有「欺壓打人佔第一，小區物業真牛逼」、「食蠅頭小利奮不顧身，為業主服務漠不關心」的標語，反映業主的不滿。

據了解，鑫苑物業成立於1998年，擁有國家一級物業管理企業資格，曾連續10年列入內地「中國物業服務百強企業」，2018年排名更位列第12。

鑫苑物業並不是內地首宗遭送錦旗諷刺的公司，位於浙江寧波鎮海區屋苑「中梁首府」的管理公司萬科物業，在本月5日早上遭業主送上寫有「幹啥啥不行，收錢第一名」字句的錦旗，作為反映不滿地下停車位月費漲價一事。事件引起關注，萬科物業周日（13日）公布，決定提早3個月通知與屋苑解除合約。