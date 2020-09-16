新冠肺炎：瑞麗市城區封閉管理　逾6萬人完成檢測

雲南瑞麗市日前出現兩宗新冠肺炎確診病例，患者均由緬甸偷渡入境，全市進入戰時狀態。瑞麗市委書記、市疫情防控指揮部指揮長龔雲尊周二（15日）表示，自全市展開核酸檢測，目前已有超過6萬人完成採樣；另強調市內物價總體平穩，已對個別哄抬物價的商家進行嚴肅處理。

龔雲尊周二在新聞發布會上，通報防控工作進展及物資供應情況。他指出，截至目前，除了涉疫的奧星世紀一期及二期封閉式管理外，已在全市城區13個網格片區布置256個核酸採樣點，其中183個已啟動，完成核酸採樣已超過6萬人。另全市已有260支醫療隊伍、800人參與核酸檢測工作。另自周一（14日）晚上10時後，無特殊情況不得進出瑞麗市區，時間暫定一周。

對於網傳瑞麗市「全城買菜、超市搬空」的言論，市政府常務副市長、市疫情防控工作指揮部副指揮長楊仕勇澄清，全市共有7間大型超市，現有生活物資庫存均能保障在不進貨的情況下，維持7天以上；即使出現貨物短缺，所需物資也能夠在3天內從周邊地區補足，強調瑞麗市蔬菜、肉類、糧食、醫療物資都可滿足供應。