女子離職索賠6000人民幣　公司用桶裝滿一毫子支付

四川內江市資中縣一名張姓女子，近日從美容公司離職後，通過勞動仲裁獲賠6000人民幣（約6850港元）。她周一（14日）往仲裁部門領取賠償時，美容公司竟拖來兩桶一毫硬幣，讓張女「一毫一毫地數」，令她深感受辱。

張女指，今年8月拒絕美容公司的內部調職要求，隨後離開公司。同月13日，公司以她曠工為由，將其辭退。張女隨後向縣勞動人事爭議仲裁委員會申訴，指美容公司未有依法支付勞工權益，委員會判張女勝訴，美容公司須向其賠償。

美容公司稱會以現金賠償，張女到達後卻發現對方用三輪車拖來，「兩個醫療廢物桶裝的硬幣，一個裝了1/3不到，一個1/2不到，全是一角的。」張女指，過程中更有人催促張女「快點數（硬幣）」，更稱「不要就拖走了」。張女認為公司十分無良，稱「是侮辱」。

美容公司的俞姓會計同日回應，稱張女當時未能勝任工作，又拒絕服從安排，認為是次做法並無不妥之處。俞女表示「硬幣也是錢，也有一塊的，還有紙幣，只不過都是零錢。」對此，仲裁委員會表示無權干涉美容公司的支付方式：「我們仲裁了，具體他們怎麼支付，我們就管不了了」。