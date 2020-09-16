交警駕駛貴價電單車引爭議　警方：經正規手續購買

內地近日推行節約、禁止浪費。惟吉林長春市有網民在社交平台反映稱，公安局交警支隊購買多輛單價36.7萬元人民幣（約42.5萬港元）的警用電單車，事件引起熱議。警方周二（15日）回應，指前述電單車已是2018年的的採購項目，均經過正規手續和流程購買。

網民周二發布了一張交警駕駛電單車的圖片，指出相中的電單車均是美國哈利（Harley-Davidson）電單車，價格昂貴，質疑「有必要買這麼貴的摩托車（即電單車）嗎？」另有人指出，「國家一再強調不要鋪張浪費，你花千萬買摩托」，並要求警方解釋，哈利電單車與其他城市警方使用的電單車有何不同之處。

據內媒報道，吉林省政府採購網曾於2018年8月16日發布一則《長春市公安局交通警察支隊進口警用摩托車採購項目成交公告》，顯示長春市交警支隊採購一批進口警用電單車。對此，長春市公共資源交易中心一名工作人員表示，採購標準是根據採購人需求，由他們提出採購的及滿足使用要求，「機構採購一定是符合法律法規及相關規章制度」。

長春市公安局交警支隊宣傳處一名負責人，周二就上述問題回應內媒查詢，指前述被熱議的採購項目成交公告，已經是前年的事，這批哈利警用電單車均是經過正規手續和流程購買，「這兩年也一直在用」。至於該批電單車是否有特殊用處，他卻表示不清楚。