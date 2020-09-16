盜操場埋屍案涉案副縣長近35萬人民幣　紀委職員判囚4年

湖南「操場埋屍案」轟動一時，主犯杜少平被執行死刑，另有19名公職人員涉失職瀆職等問題被立案調查。時任新晃縣副縣長龍某便是其中一個，紀委監委工作人員楊某輝辦理此案時，盜用龍女的銀行卡和移動支付軟件支付寶內的資金等近35萬元（人民幣，下同，約41萬港元）。楊用於賭博和還款，法院近日宣判稱楊犯貪污罪罪成，判囚4年。

操場埋屍案曝光後，龍女去年8月被採取留置措施接受調查，手機、身份證和銀行卡被查扣，交由紀委工作人員保管。龍女的父親周二（15日）表示，女兒被警方拘留160日後，發現手機上有多條還款訊息，銀行卡內存款減少等，向楊詢問後，對方承認盜用，並無力還款。龍父遂向有關部門舉報。

檢方表示，楊在懷化市監察委員會辦理上述案件時，涉嫌職務違法，曾8次盜用龍女銀行卡，又在多個網貸平台以龍女的名義借錢，歸還個人債務和參與網絡賭博。案件近日在懷化市中方縣法院一審宣判，認為楊利用職務便利，盜用他人財產，除判囚外，另罰款20萬（約23萬港元），責令將剩餘的逾13萬（約15萬港元）歸還龍女。