紅霞成今年第11號颱風　料周末氣溫驟降有雨

位於菲律賓西部近海的熱帶低氣壓，周三（16日）凌晨已在南海東南部海面上增強為今年第11號颱風「紅霞」。兩岸氣象部門預測，近日天氣炎熱，為典型「秋老虎」型態。而受鋒面影響，料周末天氣逐漸不穩，部分地區可能有雨，氣溫亦將下降。

大陸氣象台周三上午6時發出颱風藍色預警，上午5時紅霞的中心位於永興島東南方約770公里的海面，中心附近最大風力8級（每秒18米），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑120至150公里。預計紅霞將以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，周四（17日）將於中沙群島和西沙群島以南海面經過，周五（18日）經海南島以南海面趨向越南中部沿海，風力持續增強，預計最大強度可達颱風級（12至13級，每秒35至40米），並將於周五傍晚前後在越南中部沿海登陸，之後逐漸減弱。

台灣的氣象部門預測紅霞不會直接影響當地，預測各地氣溫約在33°C至36°C，台北地區、南投、彰化以南地區及花東縱谷局部地區溫度或出現36°C以上高溫。此外，台東及恒春半島料有局部短暫陣雨，南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。