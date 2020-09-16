特朗普指甲骨文與字節跳動TikTok交易　非常接近成事

TikTok是中國應用程式抖音的海外版。

美國總統特朗普上月頒布行政命令，要求中國科企字節跳動於下周日（20日）前，出售影音社交應用程式TikTok的美國業務。特朗普周二（15日）表示，聽聞美國科企甲骨文（Oracle）與字節跳動「非常接近」就TikTok交易達成協議。消費者新聞與商業頻道（CNBC）稱協議將獲批准，但另有消息則指華府未有最終決定。

特朗普表示，聽聞甲骨文與字節跳動非常接近達成協議，他很仰慕甲骨文主席埃里森（Larry Ellison），將很快決定是否批准該協議。消息指，美國財長姆紐欽、商務部長羅斯等人周二在白宮開會，討論字節跳動的提案。姆紐欽周一（14日）曾表示，字節跳動提出在美國創造2萬個職位。

據報，TikTok在協議中提出，成立一間總部設於美國的公司，負責獨立營運TikTok的全球業務，由美國財政部旗下的美國海外投資委員會（CFIUS）監督其營運；並由甲骨文作為TikTok在美的信任技術夥伴，負責數據管理，但只佔小部分的股份。如果字節跳動獲准持有大部分股份，意味特朗普原來的取態大轉彎。

另外，TikTok美國員工瑞安（Patrick Ryan）近日入稟加州的法院，指特朗普的行政命令違憲，剝削TikTok員工獲取薪酬的權利。報道指，華府周一向法院提交文件指，已致函瑞安解釋，該行政命令並非要禁止TikTok員工或承包商員工支薪，他們繼續工作不會被視為違反命令。此舉被指是對有關行政命令有所放寬。