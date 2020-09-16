華數據公司收集台灣名人資料　專家指或用於統戰

澳洲傳媒日前報道深圳一間與中國情報機構及解放軍有關係的數據公司，涉收集全球共240萬政商界名人的個人資料。近日有境外媒體聲稱取得該數據庫資料內的台灣人士名單，發現台灣的前總統馬英九、親民黨主席宋楚瑜、外交部長吳釗燮，以至台積電董事長張忠謀的妻子張淑芬、已故前總統李登輝的孫女李坤儀均在列。有專家認為數據庫的作用與統戰有關。

經疏理數據後發現，數據庫內至少有2900名台灣人的基本個人資料，包括住址、生日日期、電子郵箱、婚姻狀況、照片、社交媒體帳號等。另外，數據庫中有特別獨立的一個項目，詳列各人的法律案件或犯罪資料，也有案情發展更新，甚至附上案情關鍵字，譬如「收賄」、「洗錢」、「綁架」、「詐騙」等。

按粗略分類，數據庫的名單可分為知名度高的政治人物、外交軍警、科技界或學界人士、地方首長及民代、有犯罪紀錄人士或黑道、傳媒娛樂界人士，以及上述人士的親屬和伴侶等。據了解，台灣的蔡英文總統和前高雄市長韓國瑜均不在數據庫內。

據長期研究中共信息戰的台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋表示，這份數據庫主要意義有三點，分別是如何對這些重要人物進行人格分析、如何按重要性排序，以及如何情搜布建交友網絡。他又認為，240萬條數據即使對台灣都嫌少，因此數據庫「比較像是重要人物的社會網絡圖...跟統戰、解放軍關系比較大一點」。

另有在美國的資訊安全專家向媒體稱，該數據庫由於大量依賴公開信息的搜集，「情報質量有限」。不過數據庫的曝光有助於外界認知北京當局及外圍組織，正在合作建構大陸境內以外的個人資料數據庫。該專家又表示更有興趣知道，大陸如何搜集10%至20%非公開的信息，及如何將企業搜集的數據與情報部門連接創建數據庫。