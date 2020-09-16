解放軍台海演習頻頻　國台辦：是維護主權必要行動

大陸國台辦周三（16日）召開自今年2月以來首個現場發布會，發言人馬曉光表示，解放軍軍機在本月連續飛越台灣空域，有關行動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要措施。他又稱民進黨夥同西方反華勢力不斷挑動兩岸對立，圖謀實施「台獨」，嚴重破壞台海和平穩定。

針對國民黨日前決定取消組團參加海峽論壇，台灣立法院前院長王金平也表示不會以個人身份參加，馬曉光認為論壇為目前兩岸規模最大、參與最廣泛的民間交流活動，推動兩岸經濟社會融合發展，相信論壇會取得預期效果。

在兩岸人員往來上，馬曉光指出台灣民進黨無理阻撓滯留大陸的台胞和親屬返台，而且全面禁止大陸民眾赴台，強行實施「反滲透法」，製造「綠色恐怖」。

對於民進黨計劃與美國舉辦「美台經濟與商業對話」，以及副國務卿克拉奇即將訪台，馬曉光要求美方恪守一個中國原則，停止同台灣開展任何形式的官方往來。他又批評民進黨為政治目的，執意開放有問題的美國農畜產品進口，防疫部門負責人更無端攻擊大陸，反映台當局沒有道德底線。

馬曉光強調大陸政府期望增進兩岸交流合作，但堅持「九二共識」以及在「反對台獨」上不會退讓。