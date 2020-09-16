拖欠老師工資　教育局：官員腐敗欠下幾十億人民幣外債

安徽潘集區、遼寧岫岩縣近日被指拖欠老師工資，最長達2年。淮南市委辦公室日前承認問題，指潘集區委正積極籌措資金，待資金籌集完畢就予以落實。惟潘集區教育局工作人員透露，拖欠工資除受疫情影響無法及時籌錢，更因前書記及區長腐敗，導致該區欠下幾十億（人民幣，下同） 外債。

工作人員指，目前經濟下行壓力比較大，而前書記和區長在任時腐敗，該區大概欠下幾十億的外債，現在是保工資、保運轉壓力都比較大。他又指，教育局已發放今年9月份以前的教師績效工資、艱苦津貼、住房公積金，至於2018年的目標考核獎，教育局正在籌錢，預計本月底能發放。

另遼寧省瀋陽市康平縣除拖欠教師工資，更同時拖欠公務員、事業人員工資，全縣共拖欠7064萬元（約8200萬港元）。該縣縣委承認因財力緊張，資金調度極其困難，目前制定3年還款計劃，包括在2021至2023年間，力爭每月安排127萬元（約147萬港元）解決拖欠教師工資問題，同時統籌安排解決公務員、事業人員的拖欠工資問題。