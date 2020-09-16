涉與議員顧問密謀滲透新省工黨　華駐悉尼總領館否認

澳洲新南威爾士省工黨議員莫斯馬尼（Shaoquett Moselmane）的華裔顧問張智森（John Zhang），被指密謀滲透新省工黨，據報警方查獲他與中共外交人員的通訊紀錄。張智森入稟澳洲最高法院，質疑反外國干預法的調查範圍；而捲入風波的中國駐悉尼總領事館，則否認從事滲透活動。

澳洲聯邦警察正根據外國干預法，調查中國駐悉尼總領事館是否與張智森，密謀滲入新省工黨。警方檢查張智森的往來通訊，包括電郵、短訊和電話，亦在搜查令中指名一名中國領事官員，並在調查期間查封中國外交人員的受保護通訊。有澳媒稱搜查令提及中國駐悉尼領事孫彥濤；孫彥濤負責管理悉尼總領事館的華僑事務辦公室，由中國統戰部管轄。

報道指張智森堅稱無辜，並致函澳洲聯邦政府部長，指控當局截獲他與中國駐澳最高級別外交官員及其家屬的通訊，違反當地法律和國際法。當局採取的行動亦包括今年1月在悉尼機場搜查其電腦和手機，以及6月突擊搜查其住所、公司及新州議會辦公室。據報，張智森的電腦和手機中有與中國外交和領事官員及其家屬的電郵、訊息和通話等長期往來紀錄，最近的聯絡人包括剛卸任的中國駐悉尼總領事顧小傑、中國駐坎培拉的大使級官員和家屬。

美聯社周三（16日）引述法庭文件指，張智森已入稟澳洲最高法院，就把外國干預案件轉化為本土政治問題，提出憲法挑戰；並質疑警方早前根據外國干預法，對其住所及辦公室執行搜查令的有效性。另外，中國駐悉尼總領事館發聲明回應事件，指摘總領事館及其官員從事滲透活動的說法完全是無中生有，純屬惡意污衊。

同日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，中國駐澳使領館一貫遵守國際法和國際關係基本準則，所謂總領館及其官員從事滲透活動的說法純屬無中生有、惡意污衊，中方對此強烈不滿和堅決反對，並強調干涉滲透其他國家不是中國的行事方式和文化基因。他又指，澳洲部分人士熱衷於通過抹黑攻擊中國來煽動反華情緒，博取眼球，中方敦促澳方一些人摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不要為兩國關係製造新的麻煩和障礙。