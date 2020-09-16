新冠肺炎：菲籍女子入境確診　台口罩雙鋼印延至下周實施

台灣製醫用口罩須以雙鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」。

台灣中央流行疫情指揮中心周三（16日）公布，台新增1宗境外輸入病例，患者為菲律賓籍30多歲女子，周日（13日）入境時無症狀，經安排前往檢疫所集中檢疫後確診，目前正住院隔離。

指揮官陳時中指，與患者同班機的19名接觸者，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，9名機組人員全程有適當防護措施，列為自主健康管理對象。另從台返菲律賓的6名菲籍移工，僅1人在菲律賓入境當日有發燒，其餘皆無症狀，在台接觸者均無症狀。

指揮中心指，太平洋島國馬紹爾群島未曾報告確診病例，且該國檢驗量達分級標準，即日起將該國新增為低感染風險國家。另緬甸已累計超過2600宗確診病例，整體疫情快速上升，即日起將該國自中低感染風險國家移除。

台灣政府早前規定，台灣製的醫用口罩須逐片以雙鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，實名制藥局販售的口罩均會有雙鋼印標示。有關措施原定周四（17日）起實施，惟因口罩廠作業及物流工作需時，措施將調整至下周四（24日）實施。