市人大第4次會議閉幕　廖國勛當選市長

天津市第17屆人民代表大會第4次會議周三（16日）上午在天津禮堂閉幕，期間廖國勛當選為天津市長。廖國勛表示，將紮實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務。

當日大會主席團常務主席、執行主席李鴻忠、陰和俊、喻雲林、於世平、楊福剛、梁寶明、王小寧、李虹、賈鳳山在主席台就座。廖國勛當選後發表演講，指會堅持改革開放，加快高質量發展，抓好常態化疫情防控，紮實做好「六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作，全面落實「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）任務，同時認真抓好政府系統黨風廉政建設等。

公開資料顯示，現年57歲的廖國勛為四川成都人，1983年8月參加工作，全日制大學、中央黨校研究生學歷。他曾任貴州省委常委、秘書長，浙江省委常委、組織部部長，上海市委常委、市紀委書記、市監察委員會主任。今年2月，他任上海市委副書記、政法委書記，市委黨校校長，4月同時任中國浦東幹部學院第一副院長。至8月任天津市委副書記，9月任天津市代理市長、市政府黨組書記。