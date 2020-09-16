英媒：美國擬打破慣例向台同時售7種武器　包括巡航導彈

台海局勢緊張之際，英媒周三（16日）引述消息人士報道指，美國計劃再向台灣出售7種武器，包括水雷、巡航導彈及無人機等，當中部分是台灣一年多前提出要求採購，直至近期才通過審批。報道指，同時進行7樣軍售情況罕見，與多年來美國對台軍售的慣例不同。

報道引述4名知情人士指，特朗普政府計劃再向台灣軍售，以加大對中國施壓。國務卿蓬佩奧將在本周內向特朗普就軍售匯報，至於今次軍售涉及波音、洛歇馬丁及通用原子航空系統公司的武器；美國國務院發言人則拒絕置評。

據報目前台灣希望向美方購買的武器涉及無人機、智能水雷、反潛導彈、高機動火箭系統（HIMARS）、反坦克導彈、魚叉反艦導彈以及可阻止兩棲登陸的系統等。

報道還引述美國官員指出，目前台海並不平衡，即使台灣增加防衞開支，但為應對北京仍要做得更多。報道同時指出，7種武器同步出售與多年來的慣例不同，是一種罕見的做法，因此前美國對台軍售通常是分開進行，並經過謹慎規劃，以盡量減少與北京方面的緊張關係。

事實上，美國國防部早前已發布中國軍力報告，指美方基於台灣關係法與六項保證，會持續對台軍售。大陸方面則反駁報告充滿零和博弈的冷戰思維，加劇台海形勢緊張。同時，陸方在今年7月宣布制裁洛歇馬丁公司，重申堅決反對美國對台出售武器，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。