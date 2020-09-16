美台雙邊貿易協定聯盟成立　有望推動談判簽署協議

李豪認為，目前是採取切實步驟完成美台BTA的好時機。

台灣明年1月起開放美國含有俗稱「瘦肉精」的豬肉及牛肉進口，一度被指是以此換取啟動美台貿易協定談判。台北市美國商會周三（16日）宣布，與華府的美台商業協會成立「美台雙邊貿易協定聯盟」（US-Taiwan Bilateral Trade Agreement Coalition），有望推動美台雙邊貿易協定（BTA）的談判和簽署。

美台雙邊貿易協定聯盟的創始成員包括台北市美國商會和美台商業協會，長期以來支持美台雙邊貿易關係，並與其會員企業合作，擴大並發展雙方已有的實質商業和貿易關係。聯盟將與商界和政界合作，提高對美台BTA好處的認知，亦會舉行研討會、演講等活動，鞏固對美台BTA的支持。

台北市美國商會執行長李豪（Leo Seewald）表示，近年美台關係加強，現時是採取切實步驟完成美台BTA的好時機，希望聯盟能在其中提供必要的動力。美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）指，新政策將為台灣打開市場自由化貿易協議的大門。

台灣政府上月底宣布，明年1月起開放美國含有「瘦肉精」的萊克多巴胺的豬牛製品進口，引起外界憂慮，擔心會引發食安問題，以及危及台灣本土養豬業。國民黨日前發起公投聯署反對美國豬肉入口，目前正爭取得到約40萬人聯署支持，以符合公投首階段門檻。