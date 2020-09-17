高中生未在規定時間返校報到　被取消入學資格

有高中生因未能在規定時間回校，遂被取消高中入學資格。

內蒙古漢語教學風波持續，多地部門先後要求參與罷課的學生回校上課。其中錫林浩特市政府周二（15日）發出公告，該市蒙古族中學一名高中生因未能在規定時間回校，遂被取消高中入學資格。

錫林浩特市教育局引述錫林浩特市蒙古族中學發出的文件通告，因高中生陶娜拉金未在規定時間內返校，遂視為自願放棄入讀該校權利，決定取消其高中入學資格。同時，該校報備盟市教育局注銷該生學籍，市教育局不再為該生重新註冊學籍。

錫林浩特市政府周二又發出公告，列明在周三（16日）前送子女入學的家長，將會按時足額發放草原生態等獎補資金。相反，在周四（17日）及之後才送子女入學，獎補資金全部暫停發放，並會按照牧業年度載畜量標準，立即展開載畜量核查，並以超載程度「依法從重處罰」。

如學生未能在周三晚6時前報到入學，高中學生會被自動退學、取消學籍，小學及初中學生亦會取消享受的各類補助、資助。同時，公告稱拒不執行者會被取消一切市本級安排的惠農惠牧政策性補貼，市農業銀行、農村信用聯社等金融部門同時5年內停止辦理貸款手續。