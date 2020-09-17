學校強制女生蓄短髮　市教育局：無規定頭髮長短

學校一般都要求學生儀容整潔，若男女生頭髮太長，就需要修剪或綁起。內地傳媒周三（16日）報道，河北石家莊部分學生反映，學校要求女生統一髮型，不能留長髮。該市教育局工作人員回應稱，女生頭髮長短沒有明文規定，已通知當地學校不要作出其他要求。

有學生表示，學校規定女生要剪短頭髮，「前不遮眉，後不搭領，側不遮耳」，基本上每個月都會檢查一次，只有個別藝術生可以留長頭髮。她指出，髮型要求特別短，經常會被誤認為男生，認為頭髮長短是個人意願，不可強求。

當地多間學校都有同樣規定，眉毛、左右耳要露出，不可被頭髮遮掩，後頸亦要清楚顯露。有老師指，作為嚴格的管理型學校，肯定在學生髮型方面有嚴格要求，基本會在學期初檢查一次，往後若發現有學生頭髮太長，就會提醒對方修剪。

有中學教育處主任透露，學生髮型標準經多次徵求意見並調整修改，又指以前要求更加嚴格。但有家長認為，女生年齡漸長會愈來愈注重外表，學校毋須有如此苛刻的要求，只要不影響學習即可。

石家莊市教育局回應稱，當地學校是執行2015年教育部印發的《中小學生守則》，與此前規範的「男生不留長髮，女生不染髮」合併，所以對學生髮型和衣着沒有作出硬性規定；省市級教育行政部門已下發通知，要求各學校嚴格貫徹落實《守則》。