公安廳前副廳長受賄案開庭　涉款1863萬人民幣

內蒙古公安廳前副廳長趙雲輝受賄、巨額財產來源不明、非法持有槍枝一案，周三（16日）在通遼市中級人民法院公開開庭審理。趙在擔任包頭市公安局公安局副局長，呼和浩特市副市長、公安局局長等職務期間，非法受收財物價值1864餘萬元（人民幣，下同，約2167萬港元）。

公訴機關指控，趙雲輝自2002年至2019年間，利用其擔任包頭市公安局東河公安分局局長，包頭市公安局副局長，呼和浩特市副市長、公安局局長，內蒙古公安廳黨委委員、副廳長的職務便利，為他人謀取不正當利益，受賄44宗，非法收受巨額財物。

趙身為國家工作人員，其家庭財產和支出，明顯超過合法收入，差額巨大，其中有697餘萬元（約810萬港元）的財產不能說明來源。與此同時，趙更違反槍枝管理規定，非法持有槍枝。法院認為案情重大、複雜、社會關注度高，將擇期宣判。

公開資料顯示，現年60歲的趙雲輝在1994年5月起，先後擔任包頭市公安局法制處處長、戶政處處長；東河分局黨委書記、局長；興安盟副盟長、公安局局長；呼和浩特市副市長、公安局局長。至2013年5月，趙出任內蒙古公安廳黨委委員、副廳長，呼和浩特市副市長、公安局局長等職，2015年11月兼任內蒙古自治區第十屆紀律檢查委員會委員，至去年6月受查，至今年7月被開除黨籍及公職。