6旬保安救火致十級傷殘　物業公司需賠12萬人民幣

浙江麗水市雲和縣一名63歲楊姓保安，去年3月協助任職的屋苑救火，右腳踝肌腱因而嚴重損傷，損失一半以上關節功能，被認定為十級傷殘，楊翁隨後控告屋苑物業公司及起火商舖。雲和縣法院日前一審宣判，物業公司須向楊翁賠償12萬元（人民幣，下同，約14萬港元）。

事發在去年3月29日，該屋苑外一間商舖起火，物業公司隨即安排楊翁及同事到場。由於當時起火店舖玻璃門緊鎖，他於是踢開門進入，直至火警撲滅後才發現小腿被劃傷。經診斷，他的血管肌腱神經損傷、右跟腱斷裂、右脛後肌斷裂等。

楊翁要求物業公司和起火店舖賠償未果，但念及店主曾送慰問金，遂只要求物業公司承擔賠償責任。物業公司認為，起火店舖屬屋苑外圍，不屬物業公司服務範圍，且曾經墊付逾1.5萬元（約1.7萬港元）醫藥費。

法院審理認為，楊翁在緊急情況及出於本能反應下，踢碎玻璃店門再衝入店內救火，為避免火勢擴大爭取時間，既是履職的義務，亦屬見義勇為的義舉。物業公司作為僱主，應對遭受的損失賠償，無論起火店舖是否物業管理範圍，都不能免除物業公司的賠償責任，遂作出上述判決。