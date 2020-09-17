梧州重大涉黑案宣判　首被告終身監禁

廣西梧州市中級人民法院周三（16日）對一宗重大涉黑案作出一審宣判。案中首被告黎健坤因涉犯組織、領導黑社會性質組織、開設賭場、非法拘禁、非法採礦、聚眾擾亂社會秩序、強迫交易、敲詐勒索、故意傷害、虛開發票、尋釁滋事等罪，被判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

經審理查明，黎健坤自2006年起糾集親屬、朋友、刑滿釋放和社會閒散人等，形成有明確組織和固定成員的黑社會性質組織。該組織通過開設賭場、敲詐勒索、盜採河沙等違法活動斂財，用以維繫、支持組織發展壯大及實施違法犯罪活動。

2009年起，黎健坤的涉黑組織以梧州市茂林投資有限公司、藤縣海宇建築材料有限公司等21家企業作掩飾，通過有組織地進行各項違法犯罪活動，並借助國家機關工作人員的包庇、縱容，壟斷和非法控制梧州市區桂江、潯江、西江水域採沙行業，極大破壞了梧州市經濟秩序、社會秩序。

及至2018年10月，黎健坤等人通過盜採河沙，及向其他盜採船隻收取保護費和資源費等方式，大肆聚斂財產多達數十億元人民幣，同時涉犯23宗違法犯罪活動，並造成1人死亡、5人受傷。

法院認為，該涉黑組織自成立以來為非作惡、非法斂財、欺壓殘害群眾，影響極其惡劣，而首被告黎健坤作為該組織的組織者、領導者，應當按照該組織所犯全部罪行承擔法律責任，因此對其作出上述判決。至於同案其餘53名被告，法院則根據各人的犯罪事實、性質、情節及其認罪、悔罪態度等因素，依法分別判處21個月至20年不等有期徒刑，並沒收個人全部財產或罰款。