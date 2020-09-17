姊妹研究喝茶抗癌獲獎惹議　父親失大學職遭審計

湖北武漢一對就讀小學的姊妹，今年7月憑研究喝茶抗癌獲得全國性獎項，引起社會爭議。內媒報道，武漢大學動物實驗中心主任李紅良教授多月前被免去職務，周二（15日）更主動辭任該大學基礎醫學院院長一職。據了解，李紅良正是前述獲獎姊妹的父親。

當鬧出「小學生研究喝茶抗癌獲全國大賽三等獎」風波後，作為當事人父親的李紅良曾表示沒有參與女兒的實驗研究，又強調研究和申報均符合規範。負責獎項審核的武漢市科學技術協會也發聲明稱，姊妹有能力完成實驗，研究不存在請槍作弊的可能。

不過內媒周三發現，武漢大學官網早在今年5月已發布消息，免去李紅良於該大學動物實驗中心主任職務。另武漢大學8月28日發布消息稱，受學校黨委組織部委託，大學審計處決定派出審計組，從9月1日開始對李紅良擔任基礎學院院長進行任期經濟責任審計，審計期間為2016年12月20日至2020年7月31日。

針對李紅良的職務變動，其辦公室工作人員回應媒體查詢時表示，需要聯繫黨委宣傳部了解情況。而武漢大學基礎醫學院人才人事辦公室的工作人員對李紅良的消息，則表示「不方便回答」。

據武漢大學基礎醫學院官網介紹，李紅良除了是該院院長外，也是武漢大學模式動物研究所所長、武漢大學心血管病研究所副所長、中南醫院醫學科學研究中心主任。李曾是國家傑出青年基金得獎者、科技部中青年科技創新領軍人才、國家「萬人計劃」領軍人才。李的專長是心血管病、生物醫學工程，專攻心腦血管代謝性疾病的發生機制和防治，以及基因工程動物模型的研發。

2018年，李紅良曾遭網上舉報在國際期術《自然-醫學》發表的論文造假，但武漢大漢其後兩度回應，經專家鑑定，李的團隊在論文所涉實驗中沒有偽造數據，僅在撰寫論文過程中存在個別疏漏。