新冠肺炎：內地多9宗境外輸入確診　瑞麗嚴控邊境村寨

國家衞健委周四（17日）公布全國過去一日新增9宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。內地至今累計85,223人確診，當中4634人病亡。曾有偷渡入境者確診的雲南瑞麗市，周三（16日）通報了邊境村寨防控情況，表明嚴格管控進出，嚴查邊境非法偷渡。

新增境外輸入確診病例當中，4宗出現在上海，陝西2宗，其餘河南、廣東和雲南各有1宗。雲南新增確診個案為一名22歲中國女學生，她本月12日從印尼雅加達乘機抵達昆明機場，入境時體溫正常，採樣後送到指定隔離點集中隔離觀察，翌日血清抗體檢測結果顯示受感染，周三採樣覆查仍顯示受染，經專家診斷為確診病例。

雲南瑞麗市在周三召開的疫情防控新聞發布會上指出，為防止疫情從境外輸入，除轄區居民及企事業或個體經營者的車輛外，其餘車輛均禁止進入沿邊村寨。車輛進出村寨時需要主動出示駕駛證和行駛證，經體溫檢測、掃健康碼後方可進出。

此外，邊境村寨村民自發組織村民協助管控邊境村寨渡口、小道，鼓勵群眾積極舉報違法犯罪活動，如發現偷越邊境或組織、運送他人偷越邊境的違法犯罪，即致電公安舉報。凡組織、運輸、容留偷越邊境者，一律依法嚴懲。