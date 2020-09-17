國產航母003衞星照曝光　比美福特級闊或年底下水

中國建造第二艘國產航母003的進度備受關注，有國內外消息指有關工程已進入尾聲，按目前進度來，假如一切順利，新航母有望最快今年底下水。有軍事愛好者推測，新航母艦身不但較山東艦長，闊度甚至超越美國福特級核動力航母。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日公布多張攝於今年8月中的商業衞星照片，顯示位於上海長興島的江南造船廠4號船塢，在今年6月已經清空，而003航母的巨型分段隨後進入船塢，進行合攏建造。從照片所見，新航母已基本成型，只差船頭未安裝。

另據國內網民上傳的航拍照片，在003航母旁邊停泊着江南造船廠為達飛集團建造的貨櫃船，該貨櫃船長400米、闊61.3米，因此有軍事愛好者推測出新航母的長度約320米，超過第一艘國產航母山東艦的305米；另新航母的尾部形狀也較為特別，闊約40米，看起來比美國福特級航母還要闊。

英國《簡氏防務周刊》曾刊文指出，003航母排水量將達8.5萬噸，可搭載48架殲 15艦載機，而早前首飛的空警600預警機也是為該航母度身訂造。內地軍事專家李杰在日前一個論壇上公開表示，003航母可能不再採用滑躍式甲板，而是採用國產電磁彈射器技術。至於動力方面，李杰認為新航母不會採用核動力，因為這不符合中國海軍裝備發展「小步快跑」的一貫策略。