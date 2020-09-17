台灣民宿遭住客搗亂　滅火筒亂噴垃圾丟滿屋

台灣南投縣有民宿被住客大肆搗亂，除家具遭毀壞、垃圾亂掉外，住戶更用滅火筒亂噴地板。民宿負責人事後嘗試聯絡住客，但對方不接電話，也不回訊息，民宿於是在社交網公開住客的惡行。

該民宿在Facebook群組爆料公社上表示，客人本月13日入住，翌日退房，員工之後入房打掃，竟發現房間像被「炸」過一樣。民宿又公開房間客廳的閉路電視畫面，只見一名住客拿起滅火筒狂噴後，還用腳去撥弄粉末，其他同行的住客未有阻止。

民宿又稱，該群住客又將房間內的枱拆掉、用完的煮具直接掉在戶外的桌上、屋內滿桌滿地盡是啤酒罐和未吃完的食物。民宿直指，住客的行為根本就是「惡意破壞」。而負責打掃的員工也抱怨，「別再說都是外國來的破壞了，台灣人（質素）也沒好到哪啦」。民宿負責人表示，房間兩支乾粉滅火筒，還有清潔費用，都希望住客能出面處理。

發文公開後，不少網民紛紛留言痛斥住客缺德，「不是自己家都這樣亂搞」 、「玩滅火器這個行為真的是很不可取」；亦有人建議民宿「報警提告，感覺這群就是花錢就是大爺，想怎樣就怎樣的哪種心態在玩」。