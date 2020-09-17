涉共謀向中國非法出口軍用突擊艇　華裔女認罪

美國海軍華裔上尉楊帆（Fan Yang，音譯）涉與妻子楊陽（Yang Yang，音譯）非法出口槍械、走私軍用船隻及引擎予中國，涉嫌洩密及從事違法活動在美國被捕及起訴。楊陽周二（15日）在佛羅里達州杰克遜維爾聯邦法院，承認共謀提交虛假出口資料等罪名，面臨最高15年監禁，宣判日期暫時未定。

司法部周三（16日）表示，居於杰克遜維爾的34歲女子楊陽，被控合謀透過向聯邦政府自動出口系統提交虛假出口資料、以欺詐手段向中國出口海上戰鬥突擊艇和引擎、以及試圖通過欺詐手段向中國出口以上設備，觸犯美國法律。認罪協議指出，楊陽是上海微風科技公司的僱員，按照其他共謀者的指示，試圖從美國一間製造商訂購7艘引擎可使用多種燃油的海上戰鬥橡皮突擊艇。

司法部指出，這種引擎的突擊艇正被美軍使用，可從潛艇上發射或被飛機空投到海上，中國目前不能生產類似引擎。該美國製造商曾向楊陽提議購買較便宜的汽油引擎突擊艇，但她堅持原來決定。由於同事稱美國製造商較易向香港企業出售產品，楊陽曾謊稱她的客戶是香港聯視微科技有限公司（United Vision Limited），以誘使製造商向她出售。她去年10月受查期間，承認知道突擊艇是為內地客戶購買。

同案另一名合謀者、曾從楊陽購買軍用船隻的鄭艷（Zheng Yan，譯音），上月13日已承認共謀提交虛假出口資料的罪名。楊帆及經營上海微風科技公司的鄭艷情夫葛松濤（Ge Song To，音譯），定於明年2月1日受審。