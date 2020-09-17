偷用疑犯手機獲45萬元人民幣　監守自盜警囚10年

中國裁判文書網近日公布，廣東肇慶四會市公安局一名黎姓警員因賭博而債台高築，無力償還下竟利用辦案時負責保管疑犯手機的便利，以轉帳、消費、貸款等手段，盜取3名疑犯共45.6萬元（人民幣，下同，約52.9萬港元）。法院一審判黎警盜竊罪罪成，獲刑10年，並處罰款2萬元（約2.3萬港元）。黎警不服上訴，肇慶中院二審維持原判，黎警需即時入獄。

判決書顯示，黎警於2015年10月初入職，2018年1月調任刑偵大隊案管中心。從2016年至案發期間，黎警因網絡賭博欠債纍纍，為償賭債而借辦案之機竊取疑犯資金。2018年5月7日，四會市公安局拘捕涉盜竊罪的方姓疑犯，在刑拘期間，黎警盜用方的手機，在掌握方的手機密碼、身份證、銀行卡資料後，通過微信、支付寶分多次將方的資金轉走，累計達39.3萬元（約45.6萬港元）。

方及後從妻子口中得知，黎警在其刑拘期間曾要求妻子交出方的銀行卡及身份證。經查證後，發現銀行戶口中的資金都被他人取走。方致電質問黎警，黎拒絕交代資金去向，方決定報警。

警方調查後證實，此前黎警亦以手機貸款及轉帳的手段，先後盜竊另外兩名疑犯資金共6.3萬元（約7.3萬港元）。

法院一審認定，黎警利用查辦案件之機，非法佔有及使用疑犯資金，其行為已構成盜竊罪。考慮到黎警在案發後已退還部分款項，酌情從輕處罰。二審法官認為原審判決已為量刑最低點，因此駁回黎警上訴。