殺人犯保外就醫結婚生子　65公務員涉違紀違法遭罰

內蒙古男子王韻虹早年因故意殺人罪被判死緩，後減刑囚15年，但5名獄醫違規為他辦理保外就醫手續，令他可在獄外活動多時。事件曝光後，中紀委嚴查有關公職人員涉違紀違法等問題，已對內蒙古自治區監獄管理局、自治區高級人民法院、檢察機關、公安機關、醫院等26個部門的65名公職人員作出黨紀政務處分。

中紀委周三（16日）通報稱，根據調查結果，內蒙古監獄管理局前政委薑和平被開除黨籍和降職；管理局未成年人犯管教所前所長楊文智、第一醫院前副院長王全仁、醫生李齊放等人被開除黨籍和公職，所涉問題將移交檢方審查起訴。中紀委強調，其他違紀違法人員受到黨紀政務處分，失職塞責人員被嚴肅問責。

該案被稱為「紙面服刑」，王男於2001年7月曾收受當地一專修學院院長張明德20萬元人民幣（約港元）充當「殺手」，將一名武姓女子殺害後棄屍草叢。直到2004年3月，他被雲南麗江警方逮捕，並於2006年1月被判死刑，緩期2年執行。惟他多次獲減刑，最終謊稱重病，申請保外就醫成功，在監獄外旅遊、工作、結婚生子。