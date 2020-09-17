文旅部加強規管現場演出節目　內容需事先審核

文旅部加強各類現場演出的內容審核。

內地文化和旅遊部周三（16日）發布《關於深化「放管服」改革促進演出市場繁榮發展的通知》，指出將加強規管小劇場的演出活動，包括清談節目、相聲以及話劇等語言類節目的內容和現場監管。《通知》同時對涉及歷史題材的演出劇目、音樂類現場演出活動提供新指引。

《通知》提出，各級文化和旅遊行政部門要重點加強對涉及重大革命和歷史、涉及黨和國家重大決策部署、涉及民族和宗教等題材的節目，進行內容審核，加強與相關部門溝通，為節目質素把關。

另外，強化重點演出類型監管，對音樂節慶類演出活動及說唱類節目進行審核，加強對演出現場顯示屏內容以及互動環節的監督檢查，同時要防止在節目中出現宣揚封建迷信、淫穢色情及渲染血腥暴力等內容。對旅遊演藝以及在現場音樂廳（LiveHouse）舉辦的商業演出活動，則要求相關經營者依法辦理報批手續，確保納入監管範圍。

《通知》又提及，文旅部將建立專家諮詢制度，就演出內容提供意見，若省級文化和旅遊行政部門對重點演出內容出現拿捏不定的情況，可提出初審意見，報請文旅部指導。