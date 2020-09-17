美容中介稱可免費整容　實冒客借10多萬人民幣

內媒周四（17日）報道，四川成都有美容院以免費整容作招徠，聲稱顧客只需提供照片用作廣告即可享用服務，惟私下盜用顧客資料貸款，令2人分別欠下13萬及14萬人民幣（下同，約15萬、16萬港元）。兩名女受害人周三（16日）前往美容院追責，但發現已人去樓空。美容院回應，稱事件純屬中介個人行為，會積極配合調查。

受害的23歲女子小蘭和小麗（化名）表示，去年結識一名自稱是美容院的員工陽女，對方指有內部渠道，可為二人提供有條件免費整容服務。小蘭和小麗不虞有詐，去年11月往做手術，事前將身份證、手機、銀行卡等交工作人員保管。一個月後，二人接到收數公司的電話，才知各欠上了10幾萬的貸款。

由於遲遲聯繫不上陽女，小蘭和小麗遂到美容院了解，翻查紀錄得知曾被冒用簽名借貸，二人才意識可能受騙，於是報警。翌日，兩女前往美容院追查，發現大門緊閉，室內物品被搬清。

至周三，內媒記者與兩女再往美容院，其後有人員出來，但並非美容院的員工，而是來搬貨，還說：「這家店不做了，貨轉讓給了我們。」涉事美容院的法定代表人陸女士其後現身，稱從未推出上述服務作招徠，只負責正常問診和整容手術，對陽女行為亳不知情；陽女亦非公司員工，只是一名負責推薦客戶的中介，院方僅給予相應提成。

小蘭和小麗目前仍未能聯絡到涉事中介陽女，遂偕陸女士向警方報案，警方正調查事件。