公安部：鮑毓明行為不構成性侵　隱瞞國籍將驅逐出境

內媒今年4月報道內地律師鮑毓明涉嫌性侵養女韓某某，引起關注，聯合督導組6月介入調查。最高人民檢察院、公安部聯合督導組周四（17日）通報，案件已調查完畢，現有證據不能證實鮑的行為構成強姦罪。此前有輿論指鮑或性侵未成年人，現查明二人首次見面時，韓已年滿18歲；惟他取得美國國籍後隱瞞不報，已被吊銷律師執業證書，將驅逐出境。

經查，鮑毓明與韓某某2015年經網絡取得聯繫，鮑遂於同年10月10日到南京與韓某某及其母親見面，二人以「收養」名義開始交往並發展為兩性關係。2019年6月，二人關係破裂，實際同居150多天期間多次發生矛盾，期間鮑並不知道韓的真實年齡，以為她仍未成年。經查，韓的戶籍登記出生日期為2001年8月，實際為1997年10月。

通報指，未發現鮑採用暴力、脅迫手段與韓發生性關係，而韓亦不屬於法律特殊保護的未成年人。至於韓多次報案、撤案、對外尋求幫助，均與二人產生矛盾有關，一旦他們和好，韓便即刻否認報警或者要求公安機關撤案。

二人交往期間，鮑未限制韓的人身自由，韓可與家人、朋友正常通訊；在不與鮑同居期間，韓在南京上學、生活，且在多次報警的同時，以交友為名結識其他男性並交往。調查未發現韓的QQ帳戶被鮑控制和偽造聊天記錄，未發現韓被鮑言語洗腦、實施精神控制發生性關係。

經向民政部門了解，二人不符合法定收養條件，未辦理收養手續，不存在收養關係。而鮑明知二人不符合法定收養條件，且自認為韓是未成年人，卻仍以「收養」為名與韓交往並發生性關係，嚴重違背社會倫理道德和公序良俗。

48歲的鮑是內地律師，但他於2006年取得美國國籍後隱瞞不報，仍以專職律師身份在華執業，涉嫌向司法行政部門提供虛假材料，被北京市司法局吊銷律師執業證書。同時，公安部將鮑驅逐出境，山東省煙台市公安局負責執行。