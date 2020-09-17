男子坐26年冤獄向3部門申請　追究16公檢法辦案人員刑責

江西男子張玉環因涉嫌故意殺人被判死緩，羈押26年後案件因證據不足，張男獲改判無罪。張男除向法院索取逾2234萬人民幣（約2570萬港元）國家賠償外，他於周四（17日）還向最高人民檢察院、中央政法委員會和國家監察委員會三部委提交控告材料，要求向涉案警員、法官等16名公檢法辦案人員追究責任。

張男的代表律師尚滿慶周四表示，委託人重獲自由後，目前正進行申請國家賠償和啟動追責程序。張男連同6名家人，聯名簽署控告信，認為造成冤假錯案的原因是有公職人員在辦案過程中涉嫌玩忽職守，應該追究他們的刑事責任。

控告信中顯示，16人均是當年的辦案人員，包括南昌市進賢縣公安局的8名民警、南昌市檢察院1名檢察員、南昌中院及江西高院7名法官。張男表示，有關部門除追究他們的刑事責任外，亦需對有關人員涉違反黨紀政紀的行為，追究責任。

據悉，江西南昌市進賢縣凰嶺鄉張家村2名男童，1993年10月27日慘被人殺害，同村男子張玉環被警方鎖定為疑兇，在無律師辯護的情況下判處死緩2年。經20多年的申訴，案件上月在江西省高級人民法院再審宣判，法院以「原審判決事實不清，證據不足」為由，宣告張無罪。惟張自案發當日起被羈押9778天，是內地被羈押時間最長的伸冤者，背負故意殺人罪名逾26年。

張又表示，在刑警隊遭受嚴酷的刑訊逼供，至今雙手、大腿上還有當初被吊打、狼狗撕咬留下的傷疤，審訊的場景也時常像噩夢般出現在眼前。張被無罪釋放後，感嘆社會變化很大，需要學習很多新事物，仍需一段時間才能適應新生活。