3245人染布病　服食抗生素後尿血

甘肅省蘭州市有生產疫苗的藥廠，早前用過期消毒劑，未徹底消滅細菌造成洩漏，令附近3245名居民確診布魯氏菌病（又稱布病）。住在附近的民眾表示，患病後渾身疼痛、感到困乏，「一開始不知道怎麼回事，直到政府要求民眾檢驗，才知道患上布病」。另有患者表示，目前沒有特效藥，服用抗生素等藥物後，出現尿血、胃部和肚不適等後遺症，並稱「不敢吃藥了」。

藥廠附近屋苑居民李曉（化名）表示，自去年11月腰椎開始疼痛，容易困乏，「以前沒甚麼不適，當時真不知甚麼原因」。他隨後在屋苑和周邊社區發現有上述病情的宣傳後，才帶家人到醫院檢查身體。另有附近屋苑的居民馮陽（化名）表示，他與媽媽、哥哥都感染布病，住院期間服用抗生素等藥物。

馮陽隨後經醫生檢查發現，他的肝功能出現問題，醫生告知與服用抗生素有關，他便停止用藥。李曉也表示服用半年抗生素後渾身疼痛，手指腫脹、尿血等症狀，目前也不敢再服藥。馮陽和李曉表示，7月檢查報告仍未收到，希望醫生能告知他們真實感染情況，「目前不知是繼續治療還是觀察」。

北京有醫生表示，布病可能導致脊柱炎、骶髂關節炎等，需做手術治療，同時配合服用多西環素、利福平等抗生素。療程為6周至3個月或更長時間。