百億吸金案主犯潛逃泰國入獄　今押解返台歸案

多年前因非法集資被判刑後棄保潛逃到泰國的台灣商人秦庠鈺，前年因使用偽造護照在泰國被判刑，今年獲泰王特赦提前出獄。台灣的法務部調查局、警政署刑事局與泰國司法當局聯繫後，周四（17日）將秦押解返台歸案受審。

秦庠鈺任總裁的鼎立國際集團，於2008年至2014年間分別以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資案」等名義進行公眾集資，吸金超過100億元新台幣（約27億港元），受害人遍布全台。秦因涉嫌違反銀行法、商業會計法等罪遭偵辦。

在官司審理期間，秦庠鈺於2011年又利用吸金所得款項炒作碩天科技股份有限公司股票，涉嫌違反證券交易法遭起訴，於2013年10月被台北地方法院判刑3年2月。秦其後不服上訴，但自2016年初不再出庭，遭台灣高等法院發布通緝。秦之後棄保潛逃，於2018年9月17日持假護照入境泰國，在曼谷蘇凡納布米國際機場被逮並判入獄2年，原定今年11月3日才刑滿，但剛好今年7月28日適逢泰王生日大赦，秦獲提早於9月15日出獄。

台灣司法當局鑑於秦庠鈺所涉詐騙金額巨大，且受害人遍及全台，經調查局駐泰國法務秘書協調，成功遊說泰國當局將秦遣返回台。秦周四被押解至曼谷國際機場，交由台灣的調查局及警政署刑事局人員押解返台，料同日下午抵達桃園國際機場後，由調查局台北市調查處人員接手押解送台北地檢署歸案。